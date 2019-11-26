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ДСНС назвала терміни усунення поривів на тепломережах в Світловодську

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 11:37
ДСНС назвала терміни усунення поривів на тепломережах в Світловодську
Фото: усунення поривів у Світловодську facebook.com/MNS.GOV.UA)

Останні пориви планують усунути сьогодні

Пориви на тепломережах у Світловодську Кіровоградської області планується усунути 26 листопада. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Повідомляється, що станом на ранок 26 листопада з 13 місць поривів усунено шість, останні планується усунути сьогодні. Також повідомляється, що до робіт залучаються підрозділи ДСНС України для відкачування води.

Крім того, в цілодобовому режимі працюють 7 пунктів обігріву з польовими кухнями, де всі охочі можуть зігрітися, випити гарячого чаю.

Фото: усунення поривів у Світловодську facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила провадження через зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.

До цього стало відомо, що без опалення у Світловодську залишилися майже 13 тисяч жителів. Зокрема, теплопостачання відсутнє в 111 житлових будинках і в двох дитсадках.

До опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ
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