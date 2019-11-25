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У Кіровоградській області місто частково залишилося без опалення

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 13:11
У Кіровоградській області місто частково залишилося без опалення
Фото: через пориви у Світловодську оголосили НС (kr.dsns.gov.ua)

Без опалення в Світловодську залишилися майже 13 тисяч жителів

У Світловодську Кіровоградської області через пориви майже 13 тисяч жителів залишилися без опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області.

Повідомляється, що на трубопроводі внутрішньобудинкових та дворових мереж централізованого теплопостачання сталося 13 поривів. В результаті цього майже 13 тисяч осіб у Світловодську залишилися без опалення.

Станом на 25 листопада працюють всі котельні, які в загальній складності обслуговують 246 будинків та 25 навчальних закладів. Однак на даний момент тепло відсутня в 111 житлових будинках і в двох дитсадках.

Фото: через пориви у Світловодську оголосили НС (kr.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, станом на сьогодні підключено не всі об'єкти соціальної та житлової сфер чотирьох областях, а саме у Запорізькій, Кіровоградській , Одеській, Полтавській областях, а також у Києві.

Відзначимо, минулого тижня до опалення підключили Новий Роздол і Новояворівськ Львівської області, де старт опалювального сезону був зірваний через те, що місцеві ТЕЦ не могли почати роботу через борги.

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