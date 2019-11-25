У Світловодську призупинили ліквідацію аварії на тепломережах, розгорнуті пункти обігріву

Фото: аварійна ділянка (kr.dsns.gov.ua)

Наразі ліквідовано половину проривів

У Світловодську Кіровоградської області протягом дня 25 листопада ліквідовано шість поривів на тепломережах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Він наголосив, що наразі виконано половину роботу і ліквідація решти проривів у місті продовжаться завтра.

"Маємо позитивні результати. У Світловодську ліквідовано шість поривів на тепломережах. Наразі чотири ремонтні бригади продовжують аварійні роботи на ділянці по вул. Конька. Завтра розпочнеться ліквідація решти шести поривів. Тримаємо ситуацію на контролі", - повідомив Балонь.

Крім того, в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають на 13 ділянках, над їх ліквідацією працюють 13 бригад. Залучено аварійно-рятувальну, інженерну та пожежну техніку.

"Напоготові електростанції та обігрівач повітря, мотопомпи, розгорнуто 7 пунктів обігріву, рухомий пункт управління. Близько 100 рятувальників та більше двох десятків одиниць техніки працюють задля того, щоб в домівках людей було тепло", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Світловодську Кіровоградської області через пориви майже 13 тисяч жителів залишилися без опалення. На трубопроводі внутрішньобудинкових та дворових мереж централізованого теплопостачання сталося 13 поривів.

Згодом прокуратура Кіровоградської області за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрила кримінальне провадження за статтею "зловживання повноваженнями службовою особою".