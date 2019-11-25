Прокуратура відкрила провадження за фактом зриву опалювального сезону в Світловодську

Фото: через пориви у Світловодську оголосили НС (kr.dsns.gov.ua)

Заборгованість підприємства "Світловодськпобут" становить понад 50 млн гривень

Прокуратура Кіровоградської області за фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрила кримінальне провадження за статтею "зловживання повноваженнями службовою особою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, борг підприємства "Світловодськпобут" становить понад 50 млн гривень.

"В рамках досудового розслідування перевіряється причетність посадових осіб спільного підприємства ТОВ "Світловодськпобут" до можливого привласнення коштів, отриманих від споживачів теплової енергії за надання відповідних послуг, які відповідно повинні бути сплачені газопостачальної компанії за використання природного газу", - йдеться в повідомленні

Крім того, відзначають у прокуратурі, посадові особи вчинили неналежну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

Повідомляється, що слідчі проводять перевірку щодо посадових осіб органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Світловодську Кіровоградської області через пориви майже 13 тисяч жителів залишилися без опалення. Станом на 25 листопада працюють всі котельні, які в загальній складності обслуговують 246 будинків та 25 навчальних закладів. Однак на даний момент тепло відсутня в 111 житлових будинках і в двох дитсадках.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на сьогодні підключено не всі об'єкти соціальної та житлової сфер чотирьох областях, а саме у Запорізькій, Кіровоградській , Одеській, Полтавській областях, а також у Києві.