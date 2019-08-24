ДСНС почала демонтаж фортифікацій біля мосту в Станиці Луганській

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почала роботи по обстеженню фортифікаційної споруди опорного пункту, в районі населеного пункту Станиця Луганська, на наявність вибухонебезпечних предметів з правого боку від дороги в напрямку незаконних збройних формувань РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Сьогодні група ДСНС почала демонтаж споруди і розбирання. Станом на 11:15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на близькому, до зруйнованого мосту, опорному пункті.

Зазначено, що при відсутності синхронних дій з боку бойовиків українська сторона змушена буде припинити зазначені роботи.

Крім того, зазначимо, що на вказану ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з'ясування поточного стану справ. Станом на 12:00 з боку окупаційних властей будь-яких інженерних робіт не проводиться.

Нагадаємо, 16 серпня Україна завершила розмінування територійбіля мосту в Станиці Луганській. Сапери працювали 16 діб.

У вівторок, 20 серпня українська сторона заявила про готовності розпочати ремонтні роботи в рамках домовленостей з розведення сил і засобів на ділянці. Однак у цей же день у штабі ООС повідомили, що бойовики "ЛНР", за вказівкою Росії, зірвали початок робіт. Вони не почали синхронно ремонт і заважали українській стороні зі свого боку.

Додамо, посольство США в Україні закликало РФ і підтримуваних нею бойовиків сприяти початку ремонту мосту у Станиці Луганській.