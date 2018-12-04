Гуманітарна група ТКГ узгодила дату і місце переміщення до України засуджених з ОРДЛО

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До України найближчим часом буде переміщено понад 60 засуджених з ОРДЛО

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) узгодила дату і місце переміщення до України засуджених з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

"На гуманітарній групі, після багатомісячних дебатів, узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом. Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольовані українською владою", - написала вона.

За повідомленням Геращенко, уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова і її офіс будуть напряму залучені до цього процесу переміщення засуджених.

"На сьогодні близько 1 тис. засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах, наразі домовлено про переміщення більше 60 з них. Переміщення має відбутися найближчими днями", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла, що Росія у ТКГ зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів.

Раніше Денісова повідомляла, що на умови утримання в тюрмах на окупованому Донбасі скаржаться близько 900 ув'язнених громадян України.