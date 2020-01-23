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Гримчака перевели до Лук'янівського СІЗО

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 14:27
Гримчака перевели до Лук'янівського СІЗО
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Колишнього заступника міністра етапували з Чернігівського СІЗО зранку 23 січня

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака перевели до Лук'янівського СІЗО. Про це повідомила дружина Гримчака Юлія на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, этапироние Гримчака з Чернігова до Києва відбулося сьогодні, 23 січня.

"Сьогодні вранці Юру етапували з Чернігівського СІЗО до Лук'янівського СІЗО Києва. Поки ми поняття не маємо: де він, з ким у камері, в яких умовах", - написала дружина.

Нагадаємо, 15 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Таким чином ВАКС відхилив скаргу сторони захисту Гримчака на рішення про продовження арешту до 14 лютого 2020 включно.

Зазначимо, Генеральна прокуратура України звинуватила Юрія Гримчака в тому, що він і його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи. 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури і СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

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Новини України Лукьяновское СИЗОЮрій Гримчак
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