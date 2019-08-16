Гримчак заявив, що не має наміру ховатися

Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

За його словами, він має намір бути до прокурорів і слідчого

Заступник міністра з питань окупованих територій України Юрій Гримчак заявив, що не має наміру нікуди тікати і буде виконувати всі вимоги слідства, в тому числі з'являтися на виклики прокурорів і слідчих. Про це повідомляє РБК-Україна.

Він заявив, що готовий захищати себе всіма законними засобами.

"Я готовий захищати себе усіма законними засобами. Я буду збирати докази, я буду пояснювати що те, що вони інтерпретують як незаконну діяльність - це політична позиція. Я готовий гарантувати, що я не буду зустрічатися з людьми, які є в цьому кримінальному провадженні: для того, щоб забезпечити свою невинність мені це не потрібно", - заявив Гримчак в залі Деснянського районного суду міста Чернігова.

Він заявив, що не збирається ховатися, і має намір бути до прокурорів і слідчого.

"Я не збираюся нікуди тікати, я не збираюся ховатися від прокурорів і слідчих, тому що я не бачу в цьому сенсу. Як тільки ти робиш крок до того, що треба кудись втекти або сховатися, - ти вже визнав свої провини... Я буду захищати себе і свою сім'ю. Я готовий гарантувати, що я будуть в будь-який момент виконувати всі вимоги слідства", - додав він.

Гримчак також зазначив, що не має великих коштів, в той час у клопотанні прокурорів передбачений великий заставу.

"Я не маю великих коштів, у мене на рахунку - я не знаю, треба у дружини запитати - я не маю величезних особняків. У мене звичайна трикімнатна квартира 70 або 66 кв. м. Моє надбання - це мої діти, моя сім'я, і у мене є ще одна річ, яка, важко обчислюється засобами - це репутація. У мене більше нічого немає", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Деснянський районний суд Чернігова почав обирати запобіжний захід заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Крім того, раніше в ГПУ повідомляли, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи. "Забезпечити вплив на суддів ВСУ про винесення рішення на користь зацікавленої особи, і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень", - зазначили у відомстві.