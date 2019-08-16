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Грымчак заявил, что не намерен скрываться

Новости » Политика    16.08.2019 - 21:40
Грымчак заявил, что не намерен скрываться
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

По его словам, он намерен являться к прокурорам и следователю

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что не намерен никуда убегать и будет выполнять все требования следствия, в том числе являться на вызовы прокуроров и следователей. Об этом сообщает РБК-Украина.

Он заявил, что готов защищать себя всеми законными средствами.

"Я готов защищать себя всеми законными средствами. Я буду собирать доказательства, я буду объяснять что то, что они интерпретируют как незаконную деятельность - это политическая позиция. Я готов гарантировать, что я не буду встречаться с людьми, которые есть в этом уголовном производстве: для того, чтобы обеспечить свою невиновность мне это не нужно", - заявил Грымчак в зале в Деснянского районного суда города Чернигова.

Он заявил, что не собирается скрываться, и намерен являться к прокурорам и следователю.

"Я не собираюсь никуда убегать, я не собираюсь прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Как только ты делаешь шаг к тому, что надо куда-то убежать или спрятаться, - ты уже признал свои вину... Я буду защищать себя и свою семью. Я готов гарантировать, что я будут в любой момент выполнять все требования следствия", - добавил он.

Грымчак также отметил, что не имеет больших средств, в то время в ходатайстве прокуроров предусмотрен большой залог.

"Я не имею больших средств, у меня на счету - я не знаю, надо у жены спросить - я не имею огромных особняков. У меня обычная трехкомнатная квартира 70 или 66 кв.м. Мое достояние - это мои дети, моя семья, и у меня есть еще одна вещь, которая, тяжело исчисляется средствами - это репутация. У меня больше ничего нет", - сказал замминистра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Деснянский районный суд Чернигова начал избирать меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Кроме того, ранее в ГПУ сообщали, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица. "Обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий", - указывали в ведомстве.

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