Гримчака відпустили з-під варти під домашній арешт

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак вийшов з-під варту під цілодобовий домашній арешт. Про це написав його адвокат Дмитро Мельник на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з офіційними документами, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання сторони захисту Гримчака, змінивши йому запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

"Клопотання адвоката Матяш Тетяни Валеріївни про зміну запобіжного заходу стосовно Гримчака Юрія Миколайовича… задовольнити. Змінити запобіжний захід у виді тримання під вартою та застосувати до підозрюваного Гримчака Юрія Миколайовича… запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із забороною залишати житло за адресою в м. Київ", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, Гримчак фігурує в кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У серпні 2019 року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила скаргу екс-чиновника і залишила його під вартою до 14 лютого.

Пізніше ВАКС зменшив суму застави Юрію Гримчаку з 6 до 2 млн гривень. Також його перевели в Лук'янівське СІЗО.