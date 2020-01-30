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Гримчак вийшов з-під варти

Новини » Політика     30.01.2020 - 15:03
Гримчак вийшов з-під варти
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак вийшов на свободу 30 січня

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій і переміщених осіб Юрій Гримчак вийшов з-під варти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook його дружини Юлії Гримчак.

За її словами, сьогодні Гримчак вийшов з-під варти. Інформацію про звільнення колишнього заступника міністра підтвердив його адвокат Дмитро Мельник.

Гримчак вийшов з-під варти


Нагадаємо, раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила скаргу екс-чиновника і залишила його під вартою до 14 лютого.

У той же час Гримчак міг вийти і під заставу, оскільки ВАКС скоротив суму застави з 6 до 2 млн гривень. Також раніше стало відомо, що його перевели в Лук'янівське СІЗО.

Гримчак фігурує в кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду. У серпні 2019 року детективи НАБУ разом з СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

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