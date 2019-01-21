У Грузію прибув ракетний есмінець ВМС США

Фото: ракетний есмінець ВМС США (flickr.com cne-cna-c6f)

Корабель має провести операцію по забезпеченню безпеки на морі для зміцнення стабільності у Чорноморському регіоні

У порт грузинського Батумі зайшов ескадрений міноносець Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки четвертого покоління Donald Cook. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Грузія Online".

Відповідну інформацію повідомили у Службі берегової охорони Грузії.

"У порт Батумі зайшов ескадрений міноносець Військово-Морських Сил США четвертого покоління Donald Cook", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що головна зброя корабля - крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, що здатні нести ядерні заряди.

Також вказано, що американський корабель, оснащений тактичними ракетами і артилерійськими установками, залишиться у територіальних водах країни до 25 січня.

Міноносець візьме участь у спільних навчаннях зі Службою берегової охорони. Так, військовий корабель має провести операцію по забезпеченню безпеки на морі з метою зміцнення морської стабільності у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, 19 січня командування шостого флоту Військово-морських сил (ВМС) США повідомило, що есмінець ВМС США Дональд Кук направляється в акваторію Чорного моря. Командир есмінця Метью Пауел зазначав, що ВМС США продовжують надавати підтримку своїм союзникам і партнерам у регіональних інтересах, для забезпечення стабільності на море.

Як писало РБК-Україна раніше, у Чорне море увійшов десантний корабель ВМС США. Доковий десантний корабель 6-го флоту ВМС США "Форт-Макгенрі" пройшов протоки Дарданелли і Босфор і увійшов до акваторії Чорного моря 6 січня.

Додамо, глава парламенту Андрій Парубій під час зустрічі з заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер підкреслював важливість посилення морської присутності НАТО і США в Чорному морі.