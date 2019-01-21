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В Грузию прибыл ракетный эсминец ВМС США

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 14:38
В Грузию прибыл ракетный эсминец ВМС США
Фото: ракетный эсминец ВМС США (flickr.com cne-cna-c6f)

Корабль должен провести операцию по обеспечению безопасности на море для укрепления стабильности в Черноморском регионе

В порт грузинского Батуми зашел эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения Donald Cook. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия Online".

Соответствующую информацию сообщили в Службе береговой охраны Грузии.

"В порт Батуми зашел эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения Donald Cook", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главное оружие корабля - крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способны нести ядерные заряды.

Также указано, что американский корабль, оснащенный тактическими ракетами и артиллерийскими установками, останется в территориальных водах страны до 25 января.

Миноносец примет участие в совместных учениях со Службой береговой охраны. Так, военный корабль должен провести операцию по обеспечению безопасности на море с целью укрепления морской стабильности в Черноморском регионе.

Напомним, 19 января командование шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США сообщило, что эсминец ВМС США Дональд Кук направляется в акваторию Черного моря. Командир эсминца Мэтью Пауэлл отмечал, что ВМС США продолжают оказывать поддержку своим союзникам и партнерам в региональных интересах, для обеспечения стабильности на море.

Как писало РБК-Украина ранее, в Черное море вошел десантный корабль ВМС США. Доковый десантный корабль 6-го флота ВМС США "Форт-Макгенри" прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря 6 января.

Добавим, глава парламента Андрей Парубий во время встречи с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер подчеркивал важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море.

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