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В мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 19:48
В мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений Фото: в мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ученые за последние сутки зафиксировали сотни землетрясений в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По их данным, наиболее активные землетрясения были зафиксированы в Турции. Там амплитуда колебаний составила 7,8 балла по шкале Рихтера. А вот на острове Ява колебания были 5,5 баллов, в Микронезии – 5,4 балла.

Всего за последние двое суток во всем мире было зафиксировано 265 землетрясений магнитудой более 4 баллов.

Наименее мощные землетрясения за последние 48 часов были:

  • Канарские острова - 1,7 по шкале Рихтера;
  • Пиренеи - 1,5 по шкале Рихтера;
  • Альпы - 0,7 по шкале Рихтера.

В мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясенийФото: в мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений (emsc-csem.org)

Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения, из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.

Отметим, что из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.

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