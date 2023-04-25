В Грузии рухнула поддержка пророссийской правящей партии

Согласно результатам исследования, которое провел институт, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, то "Грузинская мечта" получила бы 19% голосов, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 14%, которую основал экс-президент Михеил Саакашвили.

При этом еще год назад за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 31%, а за ЕНД - 16%.

При этом негативный политический рейтинг возглавила ЕНД - категорически голосовать за нее отказываются 39% респондентов. На втором месте "Грузинская мечта", за нее ни при каких условиях не хотят голосовать 34% опрошенных людей.