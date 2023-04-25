В Грузии рухнула поддержка пророссийской правящей партии

Рейтинг правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", участники которой известны своими скандальными пророссийскими заявлениями, снизился почти вдвое за год.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом свидетельствуют данные Международного республиканского института США.
Согласно результатам исследования, которое провел институт, если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, то "Грузинская мечта" получила бы 19% голосов, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 14%, которую основал экс-президент Михеил Саакашвили.
При этом еще год назад за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 31%, а за ЕНД - 16%.
При этом негативный политический рейтинг возглавила ЕНД - категорически голосовать за нее отказываются 39% респондентов. На втором месте "Грузинская мечта", за нее ни при каких условиях не хотят голосовать 34% опрошенных людей.
Напомним, ранее в Грузии происходили масштабные протесты, после того, как "Грузинская мечта" инициировала рассмотрение законопроекта об "иноагентах". Такое предложение является аналогом закона, который принят в России.
Также мы писали, что, по словам лидера правящей партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе, в войне России против Украины якобы виновна Революция Достоинства.
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