У Грузії впала підтримка проросійської правлячої партії

Рейтинг правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія", учасники якої відомі своїми скандальними проросійськими заявами, знизився майже вдвічі за рік.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа", про це свідчать дані Міжнародного республіканського інституту США.
Згідно з результатами дослідження, яке провів інститут, якби парламентські вибори в Грузії відбулися цього тижня, то "Грузинська мрія" отримала б 19% голосів, а опозиційна партія "Єдиний національний рух" - 14%, яку заснував експрезидент Міхеїл Саакашвілі.
Ще рік тому за "Грузинську мрію" проголосували б 31%, а за ЄНР - 16%.
При цьому негативний політичний рейтинг очолила ЄНР - категорично голосувати за неї відмовляються 39% респондентів. На другому місці "Грузинська мрія", за неї за жодних умов не хочуть голосувати 34% опитаних людей.
Нагадаємо, раніше в Грузії відбувалися масштабні протести після того, як "Грузинська мрія" ініціювала розгляд законопроекту про "іноагенти". Така пропозиція є аналогом закону, ухваленого в Росії.
Також ми писали, що, за словами лідера правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе, у війні Росії проти України нібито винна Революція Гідності.
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