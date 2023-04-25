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У Грузії впала підтримка проросійської правлячої партії

Фото: Іраклі Кобахідзе, лідер проросійської партії "Грузинська мрія" (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Іван Носальський

Рейтинг правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія", учасники якої відомі своїми скандальними проросійськими заявами, знизився майже вдвічі за рік.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа", про це свідчать дані Міжнародного республіканського інституту США.

Згідно з результатами дослідження, яке провів інститут, якби парламентські вибори в Грузії відбулися цього тижня, то "Грузинська мрія" отримала б 19% голосів, а опозиційна партія "Єдиний національний рух" - 14%, яку заснував експрезидент Міхеїл Саакашвілі.

Ще рік тому за "Грузинську мрію" проголосували б 31%, а за ЄНР - 16%.

При цьому негативний політичний рейтинг очолила ЄНР - категорично голосувати за неї відмовляються 39% респондентів. На другому місці "Грузинська мрія", за неї за жодних умов не хочуть голосувати 34% опитаних людей.

Нагадаємо, раніше в Грузії відбувалися масштабні протести після того, як "Грузинська мрія" ініціювала розгляд законопроекту про "іноагенти". Така пропозиція є аналогом закону, ухваленого в Росії.

Також ми писали, що, за словами лідера правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе, у війні Росії проти України нібито винна Революція Гідності.

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