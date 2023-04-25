У Грузії впала підтримка проросійської правлячої партії

Згідно з результатами дослідження, яке провів інститут, якби парламентські вибори в Грузії відбулися цього тижня, то "Грузинська мрія" отримала б 19% голосів, а опозиційна партія "Єдиний національний рух" - 14%, яку заснував експрезидент Міхеїл Саакашвілі.

Ще рік тому за "Грузинську мрію" проголосували б 31%, а за ЄНР - 16%.

При цьому негативний політичний рейтинг очолила ЄНР - категорично голосувати за неї відмовляються 39% респондентів. На другому місці "Грузинська мрія", за неї за жодних умов не хочуть голосувати 34% опитаних людей.