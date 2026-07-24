В Грузии произошел масштабный блэкаут, миллионы людей без света, - СМИ

В ночь с 23 на 24 июля в Тбилиси и других городах Грузии произошел блекаут. Причины отключения света пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Pirveli, грузинское "Радио Свобода" и другие СМИ.
Как пишут медиа, электричество пропало как минимум в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави. Отключения произошли внезапно и полагается, что без электроэнергии могут быть миллионы людей.
Помимо этого, в СМИ пишут, что у абонентов некоторых мобильных операторов перестала работать сеть 5G, а связь местами упала до одного-двух делений. Домашний и мобильный интернет работают с перебоями, а также якобы перестал открываться сайт грузинского Минэнерго. Кроме того, в Тбилиси, например, перестали работать светофоры.
Оператор грузинской электросети пока не комментировал ситуацию, а пресс-служба ведомства не отвечает на телефонные звонки.
На ситуацию пока отреагировал директор Энгурийской ГЭС Леван Мебония.
"Я пытаюсь разобраться", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах масштабного отключения света в Грузии.
На вопрос, работает ли в настоящее время Энгурийская гидроэлектростанция, которая обеспечивает значительную часть Грузии светом, Мебония ответил, что не знает.
Напомним, что в 2025 году 19 апреля в Грузии тоже произошел блекаут. Причиной отключения света стала авария на линии электропередачи "Кавкасиони", из-за чего отключения были в Тбилиси и других грузинских регионах.
Известно, что в тот день в столице Грузии из-за отключений вынужденно были остановлены поезда первой линии метро. Кроме того, была обесточена энергосистема непризнанной Абхазии.
Причем отметим, что это уже был второй масштабный блекаут в Грузии в апреле. Первый произошел в ночь на на 9 апреля.