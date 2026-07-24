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У Грузії стався масштабний блекаут, мільйони людей без світла, - ЗМІ

00:29 24.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про блекаут у Грузії?
aimg Едуард Ткач
Фото: блекаут у Тбілісі (соцмережі)

У ніч із 23 на 24 липня у Тбілісі та інших містах Грузії відбувся блекаут. Причини відключення світла поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV Pirveli, грузинське "Радіо Свобода" та інші ЗМІ.

Як пишуть медіа, електрика зникла як мінімум у Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті та Телаві. Відключення відбулися раптово і вважається, що без електроенергії можуть бути мільйони людей.

Крім цього, у ЗМІ пишуть, що в абонентів деяких мобільних операторів перестала працювати мережа 5G, а зв'язок подекуди впав до одного-двох поділів. Домашній та мобільний інтернет працюють із перебоями, а також нібито перестав відкриватися сайт грузинського Міненерго. Крім того, у Тбілісі, наприклад, перестали працювати світлофори.

Оператор грузинської електромережі наразі не коментував ситуацію, а пресслужба відомства не відповідає на телефонні дзвінки.

На ситуацію поки що відреагував директор Енгурійської ГЕС Леван Мебонія.

"Я намагаюся розібратися", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо причин масштабного відключення світла в Грузії.

На питання, чи працює зараз Енгурійська гідроелектростанція, яка забезпечує значну частину Грузії світлом, Мебонія відповів, що не знає.

Інші ситуації з блекаутом

Нагадаємо, що у 2025 році 19 квітня в Грузії теж стався блекаут. Причиною відключення світла стала аварія на лінії електропередачі "Кавкасіоні", через що відключення були у Тбілісі та інших грузинських регіонах.

Відомо, що того дня у столиці Грузії через відключення вимушено було зупинено поїзди першої лінії метро. Крім того, було знеструмлено енергосистему невизнаної Абхазії.

Причому зазначимо, що це вже був другий масштабний блекаут у Грузії у квітні. Перший стався в ніч проти 9 квітня.

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