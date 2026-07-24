У Грузії стався масштабний блекаут, мільйони людей без світла, - ЗМІ

Як пишуть медіа, електрика зникла як мінімум у Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Кобулеті та Телаві. Відключення відбулися раптово і вважається, що без електроенергії можуть бути мільйони людей.

Крім цього, у ЗМІ пишуть, що в абонентів деяких мобільних операторів перестала працювати мережа 5G, а зв'язок подекуди впав до одного-двох поділів. Домашній та мобільний інтернет працюють із перебоями, а також нібито перестав відкриватися сайт грузинського Міненерго. Крім того, у Тбілісі, наприклад, перестали працювати світлофори.

Оператор грузинської електромережі наразі не коментував ситуацію, а пресслужба відомства не відповідає на телефонні дзвінки.

На ситуацію поки що відреагував директор Енгурійської ГЕС Леван Мебонія.

"Я намагаюся розібратися", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо причин масштабного відключення світла в Грузії.

На питання, чи працює зараз Енгурійська гідроелектростанція, яка забезпечує значну частину Грузії світлом, Мебонія відповів, що не знає.