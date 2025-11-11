ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Грузии разбился транспортный самолет армии Турции

Грузия, Вторник 11 ноября 2025 17:25
UA EN RU
В Грузии разбился транспортный самолет армии Турции Иллюстративное фото: в Грузии разбился транспортный самолет армии Турции (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Турции сообщило об аварии военно-транспортного самолета турецких вооруженных сил на территории Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Минобороны Турции сообщило о катастрофе транспортного самолета вооруженных сил в Грузии.

Согласно сообщению, самолет направлялся из Азербайджана в Турцию.

"Военно-транспортный самолет С130, вылетевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на грузино-азербайджанской границе. В координации с азербайджанскими и грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении Минобороны.

Никаких подробностей относительно того, сколько людей находились на борту, в ведомстве не предоставили.

Что известно о военно-транспортном самолете С130

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules является одним из самых известных и надежных самолетов в мире, который активно используется Вооруженными силами Турции. Этот самолет разработан американской компанией Lockheed Martin и известен своей универсальностью - он способен перевозить войска, технику, гуманитарные грузы, а также выполнять медицинские эвакуации.

Турецкие военные эксплуатируют модификации C-130B и C-130E, которые поступили на вооружение еще в 1960-70-х годах и с тех пор неоднократно модернизировались для соответствия современным требованиям.

Основным преимуществом самолета является его способность взлетать и приземляться на коротких и неподготовленных полосах, что делает его незаменимым во время боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Турецкие ВВС активно используют C-130 для миссий в зонах стихийных бедствий, в миротворческих операциях и при транспортировке военных грузов в регионах с ограниченной инфраструктурой. Самолет имеет дальность полета более 3 тысяч километров и способен нести до 20 тонн полезной нагрузки.

Напомним, недавно грузовой самолет UPS разбился, вылетая из Международного аэропорта Мухаммеда Али в Луисвилле в Гонолулу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Грузия
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа