В Грузии прокомментировали отказ визита правительства в США

Правительство Грузии отказалось от приглашения в США, для обсуждения тем стратегического партнерства и помощи штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.
МИД Грузии подтвердило получение приглашения премьер-министром. Но перед визитом парламент должен был временно прекратить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было представлено подробное объяснение", - говорится в заявлении МИД.
Посольство США в Грузии опубликовало заявление посла Робин Данниган.
"Недавно мы пригласили высокопоставленных чиновников правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокопоставленными чиновниками США. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения. Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано в Конституции Грузии", - заявил Данниган.
В Грузии проходят протесты по принятию скандального законопроекта об иноагентах.
Ранее мы писали, что по словам США, Грузия рискует связями с НАТО и ЕС из-за закона об иноагентах.
Также мы сообщали, что в парламенте Грузии объявили красный уровень опасности из-за протестов.
Зачем Грузии нужен закон об иноагентах и почему демонстранты против - читайте в материале РБК-Украина.