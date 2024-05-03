В Грузии прокомментировали отказ визита правительства в США

МИД Грузии подтвердило получение приглашения премьер-министром. Но перед визитом парламент должен был временно прекратить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было представлено подробное объяснение", - говорится в заявлении МИД.

Посольство США в Грузии опубликовало заявление посла Робин Данниган.

"Недавно мы пригласили высокопоставленных чиновников правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокопоставленными чиновниками США. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения. Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано в Конституции Грузии", - заявил Данниган.