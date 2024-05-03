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У Грузії прокоментували відмову візиту уряду до США

Фото: у Грузії прокоментували відмову візиту уряду до США (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Уряд Грузії відмовився від запрошення до США для обговорення тем стратегічного партнерства та допомоги штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу.

МЗС Грузії підтвердило отримання запрошення прем’єр-міністром. Але перед візитом парламент мав тимчасово припинити розгляд законопроекту "Про прозорість іноземного впливу".

"Проведення візиту з застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має бути засноване на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було подано докладне пояснення", - йдеться у заяві МЗС.

Посольство США в Грузії опублікувало заяву посла Робін Данніган.

"Нещодавно ми запросили високопосадовців уряду Грузії для обговорення будь-яких питань стратегічного партнерства та допомоги США з високопосадовцями США. На жаль, грузинська сторона віддала перевагу відмовитися від цього запрошення. Ми закликаємо уряд Грузії підтвердити свою прихильність євроатлантичному майбутньому Грузії, як це записано. ", - заявив Данніган.

 

Протести у Грузії

У Грузії проходять протести щодо ухвалення скандального законопроєкту про іноагентів.

Раніше ми писали, що за словами США, Грузія ризикує зв'язками з НАТО та ЄС через закон про іноагентів.

Також ми повідомляли, що у парламенті Грузії оголосили червоний рівень небезпеки через протести.

Навіщо Грузії потрібен закон про іноагентів і чому демонстранти проти - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Грузія