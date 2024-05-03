У Грузії прокоментували відмову візиту уряду до США

МЗС Грузії підтвердило отримання запрошення прем’єр-міністром. Але перед візитом парламент мав тимчасово припинити розгляд законопроекту "Про прозорість іноземного впливу".

"Проведення візиту з застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має бути засноване на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було подано докладне пояснення", - йдеться у заяві МЗС.

Посольство США в Грузії опублікувало заяву посла Робін Данніган.

"Нещодавно ми запросили високопосадовців уряду Грузії для обговорення будь-яких питань стратегічного партнерства та допомоги США з високопосадовцями США. На жаль, грузинська сторона віддала перевагу відмовитися від цього запрошення. Ми закликаємо уряд Грузії підтвердити свою прихильність євроатлантичному майбутньому Грузії, як це записано. ", - заявив Данніган.