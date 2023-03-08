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В Грузии полиция снова начала применять против протестующих водометы

Фото: в Грузии полиция снова начала применять против протестующих водометы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 марта, в Грузии продолжаются массовые протесты против скандального законопроекта об "иноагентах". Правоохранители пытаются отогнать участников акции от парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию протестов.

На видео можно заметить, что полиция уже начала применять против протестующих водометы.

Стоит заметить, что водометами полиция активно пользовалась и во время вчерашних протестов. Это привело к тому, что участники акции начали бросать "коктейли Молотова" в правоохранителей.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии сегодня продолжились масштабные протесты на фоне принятия в первом чтении скандального законопроекта об "иноагентах".

О том, что сейчас происходит в Грузии, можете узнать в материале РБК-Украина.

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