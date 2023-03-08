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У Грузії поліція знову почала застосовувати проти протестувальників водомети

Фото: у Грузії поліція знову почала застосовувати проти протестувальників водомети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 березня, у Грузії тривають масові протести проти скандального законопроекту про "іноагенти". Правоохоронці намагаються відігнати учасників акції від парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію протестів .

На відео можна помітити, що поліція вже почала застосовувати проти протестувальників водомети.

Варто зауважити, що водометами поліція активно скористалася і під час учорашніх протестів. Це призвело до того, що учасники акції почали кидати "коктейлі Молотова" у правоохоронців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щов Грузії сьогодні продовжилися масштабні протести на тлі ухвалення у першому читанні скандального законопроекту про "іноагенти".

Про те, що зараз відбувається в Грузії, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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