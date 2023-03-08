В Грузии во время вчерашних протестов задержали 66 человек

В ведомстве отмечают, что участников акции задержали в административном порядке за сопротивление полиции (статья 173) и мелкое хулиганство (статья 166).

Также полиция возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 353 (нападение на полицейского) и ст. 187 (повреждение или уничтожение вещи). В МВД заявляют, что в результате протестом пострадали 50 силовиков, а также участники акции. Однако количество травмированных протестующих не назвали.

Напомним, вчера после парламент Грузии в первому чтении одобрил законопроект об "иноагентах", который копирует российский. Согласно документу, в Грузии создадут реестра "агентов иностранного влияния" для СМИ и организаций, которые финансируются из-за границы.

После решения парламента в Тбилиси начались массовые протесты. Участники акции дошли до парламента и начали штурмовать здание.

Между протестующими и демонстрантами произошли стычки. Силовики ночью разогнали митингующих, применяя минометы и слезоточивый газ.

Сегодня грузинская оппозиция анонсировала новые протесты возле парламента.

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