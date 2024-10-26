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В "Грузинской мечте" еще до завершения голосования заявили о победе на выборах

Суббота 26 октября 2024 16:44
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В "Грузинской мечте" еще до завершения голосования заявили о победе на выборах Фото: генсек пророссийской партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в субботу, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы. В пророссийской партии "Грузинская мечта" уже заявили о победе, хотя голосование не окончено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "NEWSGEORGIA / Новости - Грузия".

Так, генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что партия уже получила большинство в парламенте. Заявление прозвучало за 4 часа до закрытия избирательных участков.

По словам Каладзе, о таких результатам ему стало известно от избирательного штаба правящей партии.

"Беспрецедентно высокая активность не оставляет шансов на успех радикальной оппозиции", - сказал он.

Также Каладзе призвал электорат "Грузинской мечты" "напрячь силы еще больше, чтобы обеспечить ей не простое, а конституционное большинство".

Выборы в Грузии

Напомним, что сегодняшние выборы в парламент Грузии могут стать самыми напряженными за последние годы. Граждане этой страны изберут 150 депутатов, а правящая партия сформирует правительство, а также определит внутреннюю и внешнюю политику грузим на следующие 4 года.

В частности, за голоса грузинский избирателей борются пророссийская партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии, которая являются проевропейскими

Отметим, что в грузинском городе Марнеуле зафиксировали массовый вброс бюллетеней на избирательном участке. Результаты голосования на нем были отменены. Это уже не первый случай фальсификаций в стране.

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