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В Грузии закрыли избирательный участок и отменили результаты: что произошло

Марнеули, Суббота 26 октября 2024 15:11
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В Грузии закрыли избирательный участок и отменили результаты: что произошло Фото: в Грузии зафиксировали массовый вброс бюллетеней на участке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В грузинском Марнеуле зафиксировали массовый вброс бюллетеней на избирательном участке. Результаты голосования на участке были отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия онлайн".

В сети опубликовали видео, на котором заметно, как мужчина на участке №69 вбрасывает в урну для голосования пачку бюллетеней.

СМИ предполагали, что это мог быть заместитель главы Марнеули. При этом на кадрах заметно, что у мужчины был бейдж, которым пользуются наблюдатели.

На участке также произошла стычка, а человек, снимавший на камеру нарушения, получил травмы.

Спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани заявила, что инцидент будет расследовать Министерство внутренних дел.

Из-за массового вброса избирательный участок закрыли. Избирательная комиссия провела заседание. Результаты голосования на указанном участке аннулировались. Процесс голосования был остановлен после вброса. В настоящее время участок закрыт.

Выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, которые могут стать самыми напряженными за последние годы. Грузины изберут 150 депутатов, а победившая партия сформирует правительство и определит внутреннюю и внешнюю политику на четыре года.

За голоса избирателей борются правящая пророссийская "Грузинская мечта" и оппозиционные проевропейские партии.

При этом в Грузии уже зафиксировали потасовки, фальсификации и случаи выдачи нескольких бюллетеней на одного избирателя.

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