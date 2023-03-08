В Грузии глава правящей партии заявил, что в войне в Украине виноват Майдан

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил, что в войне России против Украины виновны события на Майдане Незалежности в 2014 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в среду, 8 марта.
Эти слова являются его реакцией на заявление евродепутата Виолы фон Крамон, написавшее, что разгон акции протеста в Тбилиси очень похож на Революцию достоинства в Украине в 2013-2014 годах.
"Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого - война, которая сегодня продолжается в Украине", - заявил Кобахидзе, прокомментировав слова фон Крамон.
Кроме этого, Кобахидзе сравнил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с Виктором Януковичем.
"Мы будем действовать не по повестке дня радикалов, повестке Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", - сказал Кобахидзе.
Лидер "Грузинской мечты" заявил, что заявления о принятии закона "об иноагентах" являются спекуляцией оппозиции.
"Повторяю еще раз, кампания, связанная с увязкой этого законопроекта со статусом кандидата, носит спекулятивный характер", - сказал Кобахидзе.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Грузии начались массовые уличные протесты против законопроекта по "иностранным агентам".
По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, принятие Грузией закона об "иноагентах" противоречит ценностям Европейского союза, членом которого стремится стать Тбилиси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.