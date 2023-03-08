В Грузии глава правящей партии заявил, что в войне в Украине виноват Майдан

Эти слова являются его реакцией на заявление евродепутата Виолы фон Крамон, написавшее, что разгон акции протеста в Тбилиси очень похож на Революцию достоинства в Украине в 2013-2014 годах.

"Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого - война, которая сегодня продолжается в Украине", - заявил Кобахидзе, прокомментировав слова фон Крамон.

Кроме этого, Кобахидзе сравнил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с Виктором Януковичем.

"Мы будем действовать не по повестке дня радикалов, повестке Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", - сказал Кобахидзе.

Лидер "Грузинской мечты" заявил, что заявления о принятии закона "об иноагентах" являются спекуляцией оппозиции.

"Повторяю еще раз, кампания, связанная с увязкой этого законопроекта со статусом кандидата, носит спекулятивный характер", - сказал Кобахидзе.