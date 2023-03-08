У Грузії голова правлячої партії заявив, що у війні в Україні винен Майдан

Ці слова є його реакцією на заяву євродепутата Віоли фон Крамон, яка написала, що розгін акції протесту у Тбілісі дуже схожий на Революцію гідності в Україні у 2013-2014 роках.

"Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим і більшу частину Луганська та Донецька, продовження всього цього - війна, яка сьогодні триває в Україні", - заявив Кобахідзе, прокоментувавши слова фон Крамон.

Окрім цього Кобахідзе порівняв колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з Віктором Януковичем.

"Ми діятимемо не за порядком денним радикалів, порядком Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства", - сказав Кобахідзе.

Лідер "Грузинської мрії" заявив, що заяви про ухвалення закону "про іноагентів" являються спекуляцією опозиції.

"Повторюю ще раз, кампанія, пов'язана з ув'язкою цього законопроекту зі статусом кандидата, носить спекулятивний характер", - сказав Кобахідзе.