В Грузии из-за оползня количество погибших возросло до 31

Руководитель Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили рассказал, что 24 августа в ходе поисково-спасательных работ обнаружили тела еще двух человек.

"Сегодня в 40 километрах от эпицентра стихии, вблизи села Сори было обнаружено тело, вероятно, мужчины. В эпицентре происшествия проводятся точечные повторные проверки, сегодня также было замечено тело еще одного подростка и отдельно фрагмент одного человека", - заявил Мгебришвили.

Он добавил, что активные поисковые работы до сих пор продолжаются, ведь тела еще двух человек до сих пор не найдены.

Сдвиг почвы в Грузии

Трагедия произошла 3 августа в районе Шови в высокогорном регионе Рача. В результате оползня пропали без вести десятки человек. Повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, есть проблемы со связью. Из - за оползня погибла и гражданка Украины.