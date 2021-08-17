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Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19: у країні повернули носіння масок на вулиці

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Тбілісі, Вівторок 17 серпня 2021 20:11
Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19: у країні повернули носіння масок на вулиці Фото: у Грузії оголосили про четверту хвилю коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Грузії повернули обов'язкове носіння масок на вулиці через ситуацію з коронавірусом. Влада країни вважає, що цей захід дозволить подолати четверту хвилю поширення інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал "Новини-Грузія".

"Відсьогодні носіння маски в приміщенні і на відкритому повітрі є обов'язковим", - цитує видання міністра охорони здоров'я країни Катерину Тікарадзе.

За її словами, з урахуванням ситуації, що склалася, цей захід буде одним з найбільш ефективних, який дозволить подолати четверту хвилю поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в Грузії прийняли рішення зупинити на три тижні муніципальний транспорт для протидії новому спалаху інфекції.

Зазначимо, 10 серпня влада Грузії посилили карантинні обмеження на тлі збільшення нових випадків коронавірусу.

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