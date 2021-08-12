Грузія через COVID-19 на три тижні зупиняє громадський транспорт

Влада Грузії для протидії новому спалаху коронавірусу вирішила зупинити муніципальний транспорт. Громадський транспорт не працюватиме щонайменше три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" .

Робота громадського транспорту в Грузії буде зупинена з 14 серпня по 4 вересня. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні міжвідомчої координаційної ради щодо боротьби з коронавірусом при уряді.

Також в Грузії забороняють проведення концертів, фестивалів та спортивних турнірів, окрім міжнародних змагань. Дитячі розважальні центри також припиняють роботу.

Ще одне обмеження стосується ресторанів та кафе. Закладам громадського харчування заборонили працювати після 23:00. Зараз вони повинні зачиняти двері опівночі.