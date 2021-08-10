ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Грузії посилили карантин через COVID

Новость на русском →
Грузія, Вівторок 10 серпня 2021 17:11
У Грузії посилили карантин через COVID Фото: у Грузії посилили карантин через COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 10 серпня, уряд Грузії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на території країни. Оскільки в Грузії збільшується число нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Грузії.

Так, в країні заборонили роботу нічних клубів на відкритому повітрі і в приміщеннях. Дотримання обмежень, що стосуються нічних клубів, будуть суворо контролювати.

Крім того, в Грузії заборонені поминки, весілля, ювілеї та інші соціальні заходи. Заклади громадського харчування повинні бути закриті з півночі до 5: 00.

"Власники закладів громадського харчування або ритуальних залів за проведення такого заходу будуть оштрафовані на 10 тисяч ларі (86,7 тисячі гривень, - ред.), а в разі повторення порушення відповідний об'єкт буде закритий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в країні за минулу добу виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID, що є найвищим добовий показник в Грузії з початку пандемії.

Крім того, з сьогоднішнього дня у Грузії почала діяти вимога про носіння масок надворі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Карантин Коронавірус
NEWS
На Донбасі поранили трьох українських військових
На Донбасі поранили трьох українських військових
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності