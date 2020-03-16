ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грузія повністю закриє кордони для іноземців через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:02
Грузія повністю закриє кордони для іноземців через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення про повне закриття кордонів для іноземців набере чинності 18 березня

Для запобігання розповсюдження коронавіруса в країні влада Грузії на два тижні повністю закриває кордон для іноземних громадян. Про це повідосляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа"

Речник прем'єр-міністра Грузії Іраклі Чіковані заявив, що рішення про повне закриття кордонів для іноземців набере чинності 18 березня.

Також, через інформацію про зараження громадян Чехії та Словаччини, які відвідували курорт Гудаурі,​ міжвідомча рада при уряді Грузії прийняла рішення достроково припинити сезон на грузинських гірськолижних курортах.

Крім того, уряд рекомендував кафе і ресторанам припинити роботу, а людям старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу в Нідерландах закрили всі школи, бари і ресторани. Уточнюється, що школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, у яких життєво важлива робота (працівники охорони здоров'я або служби невідкладної допомоги).

Також, карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки.

Туреччина та Грузія відстрочили скасування авіарейсів У Грузії коронавірусом вперше заразилася дитина
Новини України Грузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся