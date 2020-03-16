Грузія повністю закриє кордони для іноземців через коронавірус

Рішення про повне закриття кордонів для іноземців набере чинності 18 березня
Для запобігання розповсюдження коронавіруса в країні влада Грузії на два тижні повністю закриває кордон для іноземних громадян. Про це повідосляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа"
Речник прем'єр-міністра Грузії Іраклі Чіковані заявив, що рішення про повне закриття кордонів для іноземців набере чинності 18 березня.
Також, через інформацію про зараження громадян Чехії та Словаччини, які відвідували курорт Гудаурі, міжвідомча рада при уряді Грузії прийняла рішення достроково припинити сезон на грузинських гірськолижних курортах.
Крім того, уряд рекомендував кафе і ресторанам припинити роботу, а людям старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.
Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу в Нідерландах закрили всі школи, бари і ресторани. Уточнюється, що школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, у яких життєво важлива робота (працівники охорони здоров'я або служби невідкладної допомоги).
Також, карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки.