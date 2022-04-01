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Грузія раптово долучилася до всіх міжнародних фінансових санкцій проти Росії

Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що держава долучилася до всіх запущених Заходом фінансових санкцій проти РФ. Раніше Тбілісі відмовлявся вводити обмеження щодо країни-агресора через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова грузинського лідера в ефірі телеканалу CNN.

Як зазначила Зурабішвілі, Грузія бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії, що впливає на економіку країни.

"І це дійсно вже щось важить для нашого фінансового сектора", - сказала вона.

Також президент Грузії додала, що на цей час Тбілісі підтримує всі створені для підтримки України міжнародні резолюції.

Тут варто звернути увагу, що після початку великої війни Росії проти України 24 лютого грузинський уряд відмовився підтримувати обмеження ЄС проти агресора. Крім того, торговельні відносини між країнами активізувалися.

Президент Грузії Зурабішвілі виступала із засудженням військових злочинів Росії у війні проти України, не згадуючи при цьому прямо про роль РФ.

Українська сторона закликала Тбілісі відмежуватися від країни-агресора і долучитися до санкцій, нагадуючи про війну РФ проти Грузії в 2008 році, в результаті якої Москва захопила контроль над грузинськими регіонами Абхазія і Південна Осетія.

РФ, після величезних втрат у війні проти України, нещодавно відправила бойовиків з території Південної Осетії для посилення своїх військ.

Наприкінці березня самопроголошена невизнана Південна Осетія заявила про намір увійти до складу Росії, а ось спікер "парламенту" Абхазії запевнив, що "республіка" не проводитиме аналогічний "референдум" про входження до складу РФ.

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