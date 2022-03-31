ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Абхазія не збирається входити до складу Росії

Новость на русском →
Сухум, Четвер 31 березня 2022 03:22
Абхазія не збирається входити до складу Росії Фото: спікер парламенту Абхазії Валерій Кварція (parlamentra.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спікер "парламенту" Абхазії Валерій Кварчія заявив, що "республіка" не буде слідувати приклад Південної Осетії і проводити референдум про входження до складу Росії. Він підкреслив, що така можливість не передбачена "конституцією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Interfax.

"Питання про входження Абхазії до складу РФ не стоїть. "Конституція" Абхазії абсолютно чітко проголошує нашу "республіку" незалежною державою", - цитує агентство Кварчію.

За його словами, для Абхазії Росія є стратегічним партнером. Однак, зазначив Кварчія, намірів про входження до складу РФ немає. Він додав, що "конституція республіки" не може бути змінена, включаючи питання про ліквідацію її незалежності.

Нагадаємо, раніше "президент" Південної Осетії заявив про намір провести референдум про входження "республіки" до складу Росії.

Зазначимо, "республіка Абхазія" - це невизнане формування на території Грузії, яке з'явилося в результаті російсько-грузинської війни 2008 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія збирала бойовиків для відправки в Україну, зокрема на території Південної Осетії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Южная Осетия Абхазия
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі