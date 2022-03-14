Ця безглузда війна повинна закінчитися, – Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила воєнні злочини Росії у війні проти України, але прямо не згадала про роль РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter глави держави.
Зурабішвілі відреагувала на вбивство американського журналіста в Ірпені. Напередодні Брент Рено, який співпрацював із Time, був підступно застрелений окупантами на Київщині.
"Світ став свідком руйнування цивільної інфраструктури в Україні, викрадень мерів, жорстоких нападів на журналістів. Ця безглузда війна повинна закінчитися", – відзначила президентка.
Нагадаємо, що Україна вимагала від Грузії відмовитися від торгівлі з РФ після воєнного вторгнення 24 лютого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.