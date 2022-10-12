Грузия опровергла заявления РФ о причастности к подрыву Крымского моста

Какауридзе называет необоснованным обвинение ФСБ России, согласно которому среди соучастников взрыва на Крымском мосту числятся 2 гражданина Грузии.

"В некоторых случаях от политиков, в некоторых случаях от спецслужб раздаются определенные обвинения, по которым нет никаких оснований. Кто всегда может кого-то в чем-то обвинить, и если за этим нет аргументов, то это будет просто слово выброшенное ни с чем за ним", - заявил чиновник.

Также Какауридзе добавил, что не должен ни перед кем оправдываться и готов начать расследование в случае, если кто предоставит аргументированные доказательства.

"Ни грузовик, ни какой-либо еще вагон, начиненный тротилом или другим взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии", - добавил замминистра.

Путь груза

В ФСБ выяснили, что якобы в организацию переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979 года рождения) и Роман Иванович Соломко (1971 года рождения), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985 года рождения).

В российской спецслужбе считают, что с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и именно здесь, якобы, была произведена подмена документов , после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва).

Позже, как говорится в заявлении, на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае.

7 октября , как считают в РФ, при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы (1987 года рождения) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму.

"В этот день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 во время следования по Крымскому мосту был совершен подрыв", - утверждают в ФСБ.