Грузія спростувала заяви РФ про причетність до підриву Кримського мосту

Какаурідзе називає необгрунтованим звинувачення ФСБ Росії, згідно з яким серед співучасників вибуху на Кримському мосту числяться 2 громадяни Грузії.

"У деяких випадках від політиків, у деяких випадках від спецслужб лунають певні звинувачення, за якими немає жодних підстав. Хтось завжди може когось у чомусь звинуватити, і якщо за цим немає аргументів, то це буде просто слово викинуте ні з чим за ним", - заявив чиновник.

Також Какаурідзе додав, що не повинен ні перед ким виправдовуватися і готовий розпочати розслідування у випадку, якщо хтось надасть аргументовані докази.

"Ні вантажівка, ні якийсь ще вагон, начинений тротилом або іншою вибуховою речовиною, не перетинав митний кордон Грузії", - додав заступник міністра.

Шлях вантажу

У ФСБ з'ясували, що нібито до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії були залучені громадяни України Михайло Володимирович Цюркало (1975 року народження), Денис Олегович Ковач (1979 року народження) та Роман Іванович Соломко (1971 року народження), громадяни Грузії Сандро Іносарідзе та брокер на ім'я Леван та громадянин Вірменії Артур Терчанян (1985 року народження).

У російській спецслужбі вважають, що з 29 вересня по 3 жовтня в Єревані в терміналі "Трансальянс" вантаж був розмитнений за правилами ЄАЕС і саме тут, нібито була проведена підміна документів, після чого його відправником вже було ТОВ "ГУ АР ДЖІ ГРУП" (Вірменія, місто Алаверді), а одержувачем ТОВ "Лідер" (Москва).

Пізніше, як мовиться в заяві, на зареєстрованій в Грузії вантажівці DAF вантаж 4 жовтня перетнув російсько-грузинський кордон через "Верхній Ларс" і 6 жовтня був доставлений і розвантажений на гуртовій базі Армавіра в Краснодарському краї.

7 жовтня, як вважають у РФ, за сприяння Соломка, громадянина України Володимира Васильовича Злоби (1987 року народження) та ще 5 встановлених громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ "ПЕК-34" (Ульяновськ), а одержувачем неіснуюча фірма у Криму.

"Цього дня палети були завантажені у вантажівку громадянина Росії Махіра Юсубова (1971), яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час прямування по Кримському мосту було здійснено підрив", - стверджують у ФСБ.