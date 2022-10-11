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Взрыв на Крымском мосту: Болгария начала расследование версии Кремля

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Болгария, Вторник 11 октября 2022 10:38
Взрыв на Крымском мосту: Болгария начала расследование версии Кремля Фото: в Болгарии расследуют информацию о грузовике на Крымском мосту (t.me.chp_crimea)
Автор: Александр Белоус

Служба контрразведки Болгарии SANS расследует заявления России о том, что грузовик, якобы взорвавшийся на Крымском мосту, прибыл из этой страны. Расследование началось сразу по распоряжению исполняющего обязанности премьер-министра Галаба Донева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что маршрут грузовика, взорвавшего Крымский мост, начинался в Болгарии, а затем проходил через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

Но официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано назвал слова Бастрыкина недостоверными.

"У нас нет возможности узнать, что произошло в субботу на мосту, что привело к взрыву, каковы причины. Вы знаете достоверность стольких так называемых "расследований" в России. Я бы не стал доверять тому, что они говорят", - сказал он. Стано напомнил, что Крым - это часть Украины, а Керченский мост - незаконный объект.

Бойко Борисов, бывший премьер-министр и лидер ГЕРБ, победивший на последних выборах и пытающийся сформировать коалицию, прокомментировал термины "болгарский след" как дурной тон, объяснив, что взрывчатка не могла быть загружена в Болгарии, потому что там она никак не может пересечь границу.

"Если бы я был на месте российских служб, меня бы скорее интересовало, где был загружен грузовик и что послужило причиной взрыва. Это главное… Сейчас во время войны все стараются сбросить напряжение", - добавил Борисов. По его словам, люди в его стране уже устали и напуганы, потому что "война в Украине становится все страшнее".

Лидер партии "Продолжаем перемены" и бывший премьер-министр Кирилл Петков призвал временное правительство отвергнуть намеки Кремля на болгарскую причастность к подрыву Крымского моста.

"Мы не согласны с нагнетанием страха и паники со стороны Кремля и причастностью имени Болгарии к событиям, связанным с Крымским мостом. Мы призываем болгарские власти и временное правительство немедленно расследовать это дело и опровергнуть инсинуации Кремля о причастности Болгарии к этому событию. Время имеет решающее значение", - сказал Петков.

Напомним, по данным британской разведки, поврежденный 8 октября Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту заденет российского диктатора Владимира Путина, который лично спонсировал его строительство.

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Крымский мост Болгария
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