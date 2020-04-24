Рада сьогодні не розглядатиме призначення Саакашвілі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Кравчук, ще не завершилось опитування щодо його кандидатури всередині фракції СН

На позачерговому засіданні Верховної ради у п'ятницю, 24 квітня, не буде розглядатись питання призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ. Про це після засідання фракції повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, ще не завершилось опитування щодо кандидатури усередині фракції.

"Я не думаю, що ми сьогодні будемо виносити це питання на голосування. Зараз ми ще не завершили опитування серед депутатів. Зачекаємо завершення зустрічі, запитань у депутатів було багато. До зустрічі у нас було багато депутатів, які не визначились. Відповідно, вони матимуть час. Зараз у порядку денному цього кадрового питання немає. І я думаю, що воно і не з'явиться. Тобто, я думаю, що потрібно більше часу. Наскільки я знаю, будуть зустрічі в тому числі й з іншими фракціями", - заявила Кравчук.

Вона додала, що Саакашвілі запропонує провести зміни в податковій системі. Його пропозиції обговорювали на засіданні фракції.

"Він торкнувся питання податків. Про те, що потрібно робити податкову реформу. В тому числі, знижувати податки та скасовувати частину податків. Також з приводу митниці. В нього дійсно хороший досвід. Адже реформа митниці в Грузії була визнана практично всіма міжнародними експертами як успішна", - сказала нардеп.

Крім того, за словами замглави фракції СН, нардепи поки не визначились із підтримкою призначення Саакашвілі.

"У нас є внутрішнє правило, що має бути 70% тих, хто позитивно налаштований. Поки ще немає підтвердження кількісного, що є. Але я думаю, що якраз чим більше буде особистого спілкування, тим більше шансів у Саакашвілі бути призначеним. Мені здається, що він є певним заручником свого медіа-образу", - сказала парламентар.

Вона додала, що фракція визначиться з рішенням після внутріфракційного голосування.

Нагадаємо, ВР може розглянути питання призначення Михайла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ на наступному тижні.

Як писало РБК-Україна, Саакашвілі перед зустріччю з фракцією "Слуга народу" заявив, що буде займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Політик підкреслив, що для нього важливо посилити роботу з парламентом і відсунути в сторону олігархічні і приватні інтереси.