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В Украину из РФ вернулся политзаключенный Андрей Коломиец

Пятница 11 июля 2025 15:22
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В Украину из РФ вернулся политзаключенный Андрей Коломиец Фото: Андрей Коломиец (facebook.com/crimeahrg)
Автор: Константин Широкун

В Украину из России вернулся политзаключенный Андрей Коломиец, которого Кремль сначала посадил, а затем депортировал за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на брифинге.

"Многие из вас спрашивали о судьбе украинского политзаключенного Андрея Коломийца. Напомню для тех, кто не в контексте этой информации, на днях 7 июля Россия депортировала в грузинский пункт "Дарьяли" гражданина Украины Андрея Коломийца. Это политзаключенный, его политзаключенным признала резолюция Европарламента еще в 2018 году", - отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что Коломиец - это украинский гражданин, который участвовал в акциях Евромайдана, был задержан еще 15 мая 2015 года в Крыму по политизированным ложным обвинениям и приговорен так называемым "Киевским судом" города Симферополь к 10 годам лишения свободы.

"Собственно, после завершения этого срока наказания, которое несправедливо, РФ депортировала этого гражданина к российско-грузинской границе. Как только посольство Украины в Грузии узнало о факте пребывания в этом пункте пропуска, немедленно консулы установили с ним контакт", - добавил спикер МИД.

Выяснилось, что у него нет документов, удостоверяющих личность и собственно это и было причиной пребывания в этом пункте пропуска.

"Сделали ему очень быстро эти документы, все оформили и после этого посольства Украины в Грузии и Молдове организовали переход Андрея Коломийца в Грузию, дальнейшее его путешествие в Молдову и по состоянию на сейчас я могу подтвердить, что он уже на территории Украины", - подчеркнул Тихий.

Что предшествовало

В июне 2019 года в Крыму Коломийца приговорили к 10 годам колонии. Его признали виновным в якобы покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве. Его задержали в Кабардино-Балкарии, после чего перевезли в Крым.

Позже сообщалось, что Андрей Коломиец содержался в колонии российского Краснодара, где наиболее жесткие условия содержания.

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