Грузія скасовує режим НС 22 травня

Уряд Грузії не буде продовжувати режим надзвичайного стану в країні, введений через пандемії коронавіруса. Таким чином, режим НС завершиться 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарія.

"Уряд Грузії після глибокого аналізу епідеміологічної ситуації в Грузії ухвалив рішення не звертатися до президента і парламенту з метою продовження надзвичайного стану", - сказав прем'єр.

При цьому в Грузії планують зберегти обмеження, незважаючи на скасування ПП.

"Ми звернемося до парламенту, щоб на законодавчому рівні зберегти обмеження, які дадуть можливість управляти ризиками", - зазначив Гахарія.

Нагадаємо, з кінця квітня у Грузії почали поетапний вихід з карантину, який був введений для боротьби з поширенням коронавіруса. Обмеження знімаються в масштабі всієї країни.

Також РБК-Україна писало, що Грузія відкриється для іноземних туристів з 1 червня. Внутрішній туризм відновиться з 15 червня. При цьому з 11 травня в Тбілісі будуть зняті всі види обмежень на пересування.