Грузия отменяет режим ЧП 22 мая

Правительство Грузии не будет продлевать режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за пандемии коронавируса. Таким образом, режим ЧП завершится 22 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

"Правительство Грузии после глубокого анализа эпидемиологической ситуации в Грузии приняло решение не обращаться к президенту и парламенту с целью о продления чрезвычайного положения", - сказал премьер.

При этом в Грузии планируют сохранить ограничения, несмотря на отмену ЧП.

"Мы обратимся к парламенту, чтобы на законодательном уровне сохранить ограничения, которые дадут возможность управлять рисками", - отметил Гахария.

Напомним, с конца апреля в Грузии начали поэтапный выход из карантина, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Ограничения снимаются в масштабе всей страны.

Также РБК-Украина писало, что Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июня. Внутренний туризм возобновится с 15 июня. При этом с 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение.