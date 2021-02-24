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Грузія скасовує карантинні обмеження. Але комендантська година залишиться

Автор: РБК-Україна

Грузія найближчими днями скасує майже всі карантинні обмеження через пандемію COVID. Однак комендантська година залишиться.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає sputnik-georgia.

За його словами, залишається в силі заборона виходити на вулицю з 21:00 до 05:00. Також зможуть відкритися ресторани.

"Ресторани відновлять функціонування у внутрішніх просторах крім суботи та неділі в Батумі з 1 березня, а у решті Грузії - з 8 березня", - зазначив Гарібашвілі.

Крім того, міжміський транспорт має знову запрацювати з 25 лютого.

Нагадаємо, в середині лютого Грузія відкрила школи, але при цьому учням необхідно дотримуватись маскового режиму. Також відновили роботу ресторани, вони можуть приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, за винятком вихідних днів.

До цього в країні пройшла хвиля протестів проти жорсткого карантину. Головна акція пройшла біля парламенту, протест організували гіди, інструктори з зимових видів спорту і представників інших професій, які залишилися без доходів після початку пандемії.

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