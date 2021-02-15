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У Грузії послабили карантин. Відкрили школи і об'єкти харчування

Новость на русском → Тбілісі, Понеділок 15 лютого 2021 10:37
У Грузії послабили карантин. Відкрили школи і об'єкти харчування Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Грузії 15 лютого набрав чинності новий етап пом'якшення нормативних вимог щодо запобігання розповсюдження коронавірусу. Це пов'язано з покращенням епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомляє агентство GHN.

Таким чином, з сьогоднішнього дня в Грузії діти зможуть повернутися до навчання в школах. Однак при бажанні школярі можуть продовжити дистанційне навчання на дому. На території шкіл учням 5-12 класів необхідно буде дотримуватися масковий режим. Виняток буде зроблено для учнів, які не можуть носити маску за станом здоров'я.

Крім того, відновлюють роботу об'єкти харчування. У тому числі ресторани зможуть приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, за винятком вихідних днів.

У Грузії також посилюються покарання за порушення правил носіння маски. За повторне порушення розмір штрафу буде збільшуватися. Незмінними залишаються обмеження на пересування в країні з 21.00 до 5.00.

Нагадаємо, раніше в країні проходили акції проти жорсткого карантину. Учасники вимагали пом'якшення обмежень і відкриття економіки.

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