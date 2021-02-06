У Грузії проходять протести проти карантину, вимагають відкрити економіку

Фото: протести в Тбілісі (ekhokavkaza.com)

В Грузії проходять акції проти жорсткого карантину в країні. Учасники вимагають пом'якшення обмежень і відкриття економіки.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Основна акція пройшла біля будівлі парламенту в Тбілісі. У ній брали участь власники фітнес-центрів, актори, музиканти, аніматори. Протест організувала ініціативна група з гірських гідів, інструкторів по зимовим видам спорту і представників інших професій, які залишилися без доходів після початку пандемії.

У багатьох з учасників акції були плакати з гаслом "Регуляції = голод". Істотна частина протестувальників мають намір відновлювати діяльність, незважаючи на існуючі обмеження. Відомо, що раніше до 200 їдалень хотіли відкритися самовільно, але переглянули плани після рішення уряду дозволити з 15 лютого працювати їм у будні дні, але приймати відвідувачів тільки на вулиці.

В рамках пом'якшення карантину з 1 лютого в Грузії було знято заборону на регулярне авіасполучення. Також в країні відновили роботу великі торгові центри та магазини. У частині міст працює громадський транспорт і школи.

На цьому тижні міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойнике заявив, що в країні з наступного понеділка в школах частково буде відновлено навчання. Їх зможуть відвідувати учні 1-4 класів.

Також Куба з суботи, 6 лютого, вводить обов'язковий карантин для всіх прибувають на острів. Ситуація з коронавірусом в країні найскладніша за весь час.