ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Грузії проходять протести проти карантину, вимагають відкрити економіку

Тбілісі, Субота 06 лютого 2021 16:28
У Грузії проходять протести проти карантину, вимагають відкрити економіку
Фото: протести в Тбілісі (ekhokavkaza.com)
Автор: Роман Тверденко

В Грузії проходять акції проти жорсткого карантину в країні. Учасники вимагають пом'якшення обмежень і відкриття економіки.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Основна акція пройшла біля будівлі парламенту в Тбілісі. У ній брали участь власники фітнес-центрів, актори, музиканти, аніматори. Протест організувала ініціативна група з гірських гідів, інструкторів по зимовим видам спорту і представників інших професій, які залишилися без доходів після початку пандемії.

У багатьох з учасників акції були плакати з гаслом "Регуляції = голод". Істотна частина протестувальників мають намір відновлювати діяльність, незважаючи на існуючі обмеження. Відомо, що раніше до 200 їдалень хотіли відкритися самовільно, але переглянули плани після рішення уряду дозволити з 15 лютого працювати їм у будні дні, але приймати відвідувачів тільки на вулиці.

В рамках пом'якшення карантину з 1 лютого в Грузії було знято заборону на регулярне авіасполучення. Також в країні відновили роботу великі торгові центри та магазини. У частині міст працює громадський транспорт і школи.

На цьому тижні міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойнике заявив, що в країні з наступного понеділка в школах частково буде відновлено навчання. Їх зможуть відвідувати учні 1-4 класів.

Також Куба з суботи, 6 лютого, вводить обов'язковий карантин для всіх прибувають на острів. Ситуація з коронавірусом в країні найскладніша за весь час.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Грузія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся