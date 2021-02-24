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Грузия отменяет карантинные ограничения. Но комендантский час останется

Автор: РБК-Украина

Грузия в ближайшие дни отменит почти все карантинные ограничения из-за пандемии COVID. Однако комендантский час останется.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает sputnik-georgia.

По его словам, остается в силе запрет выходить на улицу с 21:00 до 05:00. Также смогут открыться рестораны.

"Рестораны восстановят функционирование во внутренних пространствах кроме субботы и воскресенья в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта", - отметил Гарибашвили.

Кроме того, междугородний транспорт должен снова заработать с 25 февраля.

Напомним, в середине февраля Грузия открыла школы, но при этом ученикам необходимо соблюдать масочный режим. Также возобновили работу рестораны, они могут принимать посетителей на открытых площадках, за исключением выходных дней.

До этого в стране прошла волна протестов против жесткого карантина. Главная акция прошла возле парламента, протест организовали гиды, инструкторы по зимним видам спорта и представителей других профессий, которые остались без доходов после начала пандемии.

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