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Грузія відкриває кордони для працюючих віддалено

П'ятниця 17 липня 2020 08:45
Грузія відкриває кордони для працюючих віддалено
Фото: ноутбук (lecturio.de)
Автор: Андрій Козловський

Для цього іноземцям потрібно буде дотримуватись двох умов

Грузія відкриє свої кордони для іноземців, які працюють віддалено. Однак для цього фрілансерам і тим, хто працює віддалено, потрібно буде пройти 14-денний карантин своїм коштом і залишитися в країні щонайменше на шість місяців.

Про це повідомляє Georgia Today.

Міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що проект дозволить підтримати місцевий бізнес. Також для того, щоб взяти участь в програмі, іноземцям потрібно буде пройти анкетування на спеціальній платформі, однак вона поки що не працює.

"Ситуація з коронавірусом в країні визнана благополучною. Тому для іноземців це може бути шансом на зміну обстановки", - сказала Турнава.

Відзначимо, в Грузії влада планувала відкрити кордони для іноземних туристів ще 1 червня, але через погіршення епідеміологічної ситуації це рішення відклали.

Нагадаємо, Грузія продовжила ще на місяць термін легального перебування на території країни іноземців та осіб без громадянства.

Крім того, влада країни офіційно продовжили заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Грузії будуть пускати туристів тільки з негативним тестом на COVID-19.

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