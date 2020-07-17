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Грузия открывает границы для работающих удаленно

Пятница 17 июля 2020 08:45
Грузия открывает границы для работающих удаленно
Фото: ноутбук (lecturio.de)
Автор: Андрей Козловский

Для этого иностранцам нужно будет придерживаться двух условий

Грузия откроет свои границы для иностранцев, которые работают удаленно. Однако для этого фрилансерам и тем, кто работает удаленно, нужно будет пройти 14-дневный карантин за свой счет и остаться в стране как минимум на шесть месяцев.

Об этом сообщает Georgia Today.

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что проект позволит поддержать местный бизнес. Также для того, чтобы принять участие в программе, иностранцам нужно будет пройти анкетирование на специальной платформе, однако она пока что не работает.

"Ситуация с коронавирусом в стране признана благополучной. Поэтому для иностранцев это может быть шансом на изменение обстановки", - сказала Турнава.

Отметим, в Грузии власть планировала открыть границы для иностранных туристов еще 1 июня, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации это решение отложили.

Напомним, Грузия продлила еще на месяц срок легального пребывания на территории страны иностранцев и людей без гражданства.

Кроме того, власти страны официально продлили запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Грузии будут пускать туристов только с отрицательным тестом на COVID-19.

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