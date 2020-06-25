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Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 16:48
Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення
Фото: літак (pixabay)

Заборону на авіасполучення було продовжено до кінця липня

Грузія офіційно продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня. Влада чекає на рішення ЄС щодо відкриття кордонів для третіх країн.

Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Грузії.

При цьому у відомстві закликали громадян утриматися від покупки авіаквитків до прийняття владою остаточного рішення про відновлення польотів та затвердження розкладу.

Авіакомпанії продовжать виконувати чартерні авіарейси в Грузію.

Нагадаємо, у Грузії будуть пускати туристів тільки з негативним тестом на COVID-19.

Крім того, кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Грузіяавиасообщение
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